Mencué:familias rurales utilizan cartones con mensajes escritos a mano para comunicarse

En la zona de Cerro Bayo – Blancura Centro, familias rurales utilizan pequeños cartones con mensajes escritos a mano para comunicarse y coordinar la entrega de garrafas y víveres. Una particular forma de comunicación que refleja el ingenio y la solidaridad de quienes viven en el campo.

En el paraje de Mencué, la falta de conectividad no impide que la comunicación siga adelante. En sectores rurales como la zona de Cerro Bayo – Blancura Centro, donde no hay cobertura de telefonía celular ni acceso a internet, los vecinos encontraron una manera sencilla pero efectiva de hacer llegar sus mensajes.

El comisionado de Fomento de Mencué, Carlos Vértiz, contó cómo se comunican las familias de la zona del puesto de Roberto Vera, donde no llegan las señales de Movistar ni Claro y tampoco hay internet ni WhatsApp.

La solución son unos simples cartoncitos con mensajes escritos a mano, que los pobladores dejan en lugares previamente acordados para que el comisionado pueda encontrarlos. Allí dejan sus pedidos o avisos, entre ellos la necesidad de recibir garrafas y víveres.

Una modalidad que puede parecer de otros tiempos, pero que continúa siendo una herramienta fundamental para quienes viven en zonas rurales alejadas y con enormes distancias de por medio.

Así es la vida en el campo: con pocas herramientas, pero con mucha ingeniosidad. Cuando la tecnología no llega, las personas encuentran otras maneras de mantenerse comunicadas, organizarse y acompañarse.

Detrás de esos pequeños cartones hay mucho más que un mensaje: hay historias de familias, distancias enormes y una realidad cotidiana que muchas veces transcurre lejos de la conectividad, pero que merece ser conocida y contada.