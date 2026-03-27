Se puso en marcha la Tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo en Sierra Colorada

Con mucho entusiasmo, se dio la bienvenida a los nuevos alumnos de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Instituto N° 12 de Sierra Colorada, marcando un paso fundamental para el crecimiento educativo y profesional de la localidad.

Trabajo en conjunto y compromiso

El acto de apertura contó con la presencia de la Intendenta, autoridades del Concejo Deliberante y representantes de la institución educativa, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre el municipio y el sistema educativo. Gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, hoy es posible ofrecer una carrera de nivel terciario clave para el desarrollo regional.

Un éxito en convocatoria

La propuesta educativa superó todas las expectativas, reflejando el interés de la comunidad:

Nueva comisión: Debido al éxito de la carrera el año pasado, se habilitó una nueva comisión para recibir a más de 30 ingresantes en este ciclo lectivo.

Debido al éxito de la carrera el año pasado, se habilitó una nueva comisión para recibir a más de 30 ingresantes en este ciclo lectivo. Crecimiento sostenido: Estos nuevos alumnos se suman a la cohorte de segundo año, que ya cuenta con más de 25 estudiantes en formación.

Durante la jornada, las autoridades alentaron a los estudiantes a aprovechar esta oportunidad de formarse en su propia localidad, apostando a un futuro con salida laboral concreta.

El acto estuvo acompañado por el director del establecimiento, Prof. Sebastián Cheuquepal, junto a su equipo técnico y administrativo, la concejal Margot Miles y la intendenta Marta Ignacio, quienes celebraron este importante avance para la educación en Sierra Colorada.