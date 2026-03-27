Los Menucos: Estudiantes del CET n°34 realizan prácticas profesionales en obras municipales

Alumnos y alumnas de 6° año del CET N° 34 de Los Menucos se encuentran llevando adelante sus prácticas profesionalizantes en distintas obras municipales, fortaleciendo su formación con experiencia en terreno.

En esta oportunidad, los estudiantes trabajan en la pintura de las rejas del colegio secundario y también colaboran en tareas vinculadas a viviendas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su trayectoria educativa.

La intendenta Mabel Yauhar felicitó al grupo por su compromiso, destacando las ganas de aprender y la responsabilidad con la que desarrollan cada una de las tareas.

Estas prácticas representan una instancia fundamental en la formación de los futuros técnicos, permitiéndoles adquirir experiencia real y contribuir, al mismo tiempo, al mejoramiento de espacios comunitarios.