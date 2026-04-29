Río Negro avanza en la repavimentación de rutas provinciales 6 y 8

La repavimentación de las rutas 6 y 8 es la obra vial más importante que lleva adelante el Gobierno de Río Negro y ya supera el 60% de avance global. La misma es financiada con fondos provinciales, fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur y consolida un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Su concreción responde al plan de desarrollo de mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, supervisó los trabajos de repavimentación de estas rutas, y se refirió a su avance del proyecto: “Se pueden apreciar progresos de manera constante. En el tramo que está a casi 20 kilómetros de Paso Córdoba, la empresa contratista Sapag está tirando carpetas asfáltica para repavimentar aproximadamente unos 4 kilómetros”, precisó el Ministro.

Además, de la traza provincial, el proyecto incluye intervenciones específicas y obras de pavimentación en la zona urbana de El Cuy. En este sector, la Provincia construye calles colectoras y dársenas de giro, infraestructuras que brindan mayor seguridad y mejores condiciones de circulación tanto para los vecinos de la localidad como para los usuarios frecuentes de la ruta.

El plan de obra, financiado íntegramente con recursos provinciales, abarca un total de 180 kilómetros. La planificación contempla la repavimentación completa de toda la traza, la incorporación de nueva señalización horizontal y vertical, la instalación de sistemas de iluminación y la pavimentación de banquinas en sectores puntuales de mayor tránsito.

El Gobierno de Río Negro con planificación estratégica, consolida una política de estado que focaliza en preparar el territorio para una nueva etapa de desarrollo económico y productivo con obras claves y proyectos a largo plazo.