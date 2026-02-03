Se licitará una obra eléctrica en Comallo

El Gobierno de Río Negro abrirá los sobres el próximo 3 de marzo para ejecutar la obra eléctrica de la primera etapa del Loteo Pampa Linda. El proyecto permitirá dotar de servicio a las viviendas sociales en construcción y a los lotes sociales, con una inversión superior a los $265 millones.

La obra tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos. Su ubicación es estratégica para el crecimiento de la localidad: el sector a intervenir se encuentra al sudoeste de la planta urbana, lindero a la traza de la futura Ruta Nacional 23.

Si bien el proyecto general contempla alcanzar a un total de 96 familias, esta primera etapa tiene un objetivo prioritario: beneficiará directamente a 12 familias adjudicatarias de las viviendas sociales que el Municipio construye actualmente en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, a través del IPPV. En paralelo, la llegada de la energía habilitará 24 nuevos lotes que, hasta el momento, no habían podido edificarse por falta de servicios.

Asimismo, la inversión provincial generará una mejora en todo el sistema eléctrico local. Esta nueva infraestructura ayudará a mejorar el servicio de la distribuidora EDERSA, que actualmente tiene sus redes saturadas en la zona, permitiendo a futuro redistribuir los consumos y optimizar la calidad del suministro para todos los vecinos.

Los trabajos comprenden la provisión y montaje de un puesto aéreo de transformación con una potencia de 160 KVA. Se realizará el tendido de 1.150 metros de línea de media tensión trifásica sobre hormigón y 685 metros de línea de baja tensión con conductores preensamblados.

Además, para garantizar la seguridad en este sector en expansión, se instalarán 28 artefactos de alumbrado público con tecnología LED de 150 W, montados con sus respectivos brazos metálicos y tablero de comando independiente.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $265.890.659. Las empresas interesadas pueden consultar los pliegos en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Buenos Aires 4, Viedma), comunicarse al 0800-222-3595 o visitar el sitio web oficial: https:// obrasyserviciospublicos. rionegro.gov.ar/compras-y- licitaciones