Se extiende la convocatoria de relatos sobre fútbol rionegrino

La convocatoria literaria “Tributo a Osvaldo Soriano. Relatos futboleros de Río Negro”, impulsada por la Secretaría de Cultura se extiende hasta el 22 de septiembre.

La propuesta está destinada a escritores, aficionados y amantes del fútbol de la provincia y se realiza en homenaje a Osvaldo Soriano quien supo retratar con sensibilidad y humor la épica del fútbol criollo y dejó una breve pero profunda huella en la localidad de Cipolletti.

En este sentido, el concurso busca rescatar las voces anónimas de los potreros, los vestuarios, las tribunas y las radios locales en anécdotas mínimas o hazañas olvidadas, relatos disparatados o momentos grabados en la memoria colectiva.

Podrán participar personas nacidas o residentes en la provincia de Río Negro, mayores de 16 años cuyos relatos deberá reflejar el universo del fútbol rionegrino (Clubes barriales o históricos, partidos inolvidables, victorias épicas, derrotas memorables, goles que quedaron en la historia, figuras legendarias y el ritual social).

La extensión máxima del texto será de 2.500 caracteres con espacios, tipografía Alegreya Sans número 12, interlineado 1.5 y márgenes de 2.5. Podrá incluir una imagen de alta calidad y libre de derechos (fotografía antigua, ilustración o caricatura) que dialogue con la historia.

Las bases y condiciones así como la modalidad de inscripción de encuentran disponibles en cultura.rionegro.gov.ar.

Se seleccionarán 60 relatos que se publicarán en formato libro impreso y digital y será distribuido luego en bibliotecas y espacios culturales de la provincia. Además, se otorgará una medalla conmemorativa (similar a las de fútbol) para todos los seleccionados y seleccionadas y un certificado de participación.