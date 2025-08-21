Provincia

Nuevo trayecto formativo para docentes de teatro

Ricardo Manrique 1 hora ago

Docentes de Teatro en ejercicio de Educación Secundaria de la provincia. tendrán la oportunidad de participar del nuevo trayecto de formación titulado “Teatro para Multiplicar” 3ra edición”.

Se trata de una propuesta bajo modalidad virtual del Ministerio de Educaciòn y Derechos Humanos que busca propiciar y fortalecer espacios de intercambio entre colegas, generando instancias de análisis, reflexión y replanteo sobre los sentidos de la enseñanza del teatro en la escuela secundaria.

El lenguaje teatral, además de ser un recurso expresivo y artístico fundamental, constituye una herramienta pedagógica para dar la palabra al otro, practicar la escucha, explorar mundos posibles y enriquecer el nuevo modelo pedagógico-didáctico de la Educación Secundaria.

La inscripción estará abierta hasta el 29 de agosto o hasta completar cupos. Las y los interesados podrán inscribirse desde https://forms.gle/ugJuJL7VUhGeR2Q79 .

