Santiago Arroyo volvió a hacer historia

El jugador nacido en Jacobacci fue parte del seleccionado argentino que consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos. Tras la derrota 3-1 ante Chile en la final.

Santiago Arroyo ya sabe lo que significa vestir la camiseta de la Selección Argentina. Esta vez, el jugador nacido en Jacobacci fue protagonista de una nueva experiencia internacional y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos, luego de que Argentina cayera 3-1 ante Chile en la final.

El seleccionado argentino comenzó ganando el partido al quedarse con el primer set por 25-20, pero Chile reaccionó y se quedó con los tres siguientes por 25-22, 25-20 y 25-20 para quedarse con la medalla de oro.

Para Arroyo, la competencia significó sumar otra experiencia con la camiseta argentina y, al mismo tiempo, volver a poner a Jacobacci en el mapa del vóley nacional.

“Yo vengo de un pueblo de 10.000 habitantes al sur de Río Negro, ¿quién iba a pensar que iba a estar en la Selección?”, expresó el rionegrino después de la competencia.

Su historia tiene un punto de inflexión a los 15 años, cuando dejó su localidad natal y se trasladó solo a Buenos Aires para continuar con su formación deportiva. Allí encontró en el vóley un camino que lo llevó hasta el seleccionado nacional.

“Si bien hice muchos sacrificios, el apoyo de mi familia fue fundamental también. A los 15 años me fui a Buenos Aires, solo. Tuve un grupo de amigos que fuimos del fútbol al vóley y teníamos un grupo bárbaro. Gracias a eso yo llegué a la Selección”, recordó.

Arroyo destacó además los valores que considera fundamentales para sostener una carrera deportiva y alcanzar este nivel.

“Siempre traté de ser responsable, siendo lo más profesional posible. Dedicación, sacrificios, siempre hay que dejar algo para llegar a donde uno está. Esas son las bases para poder llegar”, sostuvo.

Argentina no pudo quedarse con el oro, pero cerró su participación con una medalla en un torneo internacional. El jugador rionegrino valoró ese logro, aunque reconoció que quedó la sensación de no haber podido completar el objetivo.

“Es difícil en este tipo de torneos ganar una medalla, nosotros lo logramos. Debemos estar contentos por ese lado. Obviamente estamos tristes por no tener la de oro”, señaló.