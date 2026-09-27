Pilcaniyeu recibió una importante donación de medicamentos destinada al Hospital Rural

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La Municipalidad de Pilcaniyeu recibió una donación de medicamentos por parte de Farmacia Limay, de Dina Huapi, que será destinada al Hospital Rural de la localidad para contribuir a la atención de vecinos que necesitan acceder a sus tratamientos.

La entrega fue realizada por Farmacia Limay, proveedora de insumos del Municipio, e incluyó una importante cantidad de medicamentos correspondientes a muestras médicas.

Desde la Municipalidad explicaron que, con el objetivo de continuar dando respuesta a las necesidades de la comunidad y acompañar a las familias que atraviesan dificultades para afrontar el costo de sus tratamientos, se resolvió destinar la donación al Hospital Rural Pilcaniyeu.

De esta manera, los medicamentos podrán incorporarse a los recursos disponibles para la atención sanitaria y llegar a aquellas personas que los necesiten.

Desde el Municipio destacaron además la importancia del trabajo articulado con instituciones y comercios que acompañan las necesidades de la comunidad.

Agradecemos profundamente a Farmacia Limay por este gesto y por estar presente acompañando a nuestra comunidad”, señalaron desde la Municipalidad de Pilcaniyeu.

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