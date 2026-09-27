Pilcaniyeu recibió una importante donación de medicamentos destinada al Hospital Rural

La Municipalidad de Pilcaniyeu recibió una donación de medicamentos por parte de Farmacia Limay, de Dina Huapi, que será destinada al Hospital Rural de la localidad para contribuir a la atención de vecinos que necesitan acceder a sus tratamientos.

La entrega fue realizada por Farmacia Limay, proveedora de insumos del Municipio, e incluyó una importante cantidad de medicamentos correspondientes a muestras médicas.

Desde la Municipalidad explicaron que, con el objetivo de continuar dando respuesta a las necesidades de la comunidad y acompañar a las familias que atraviesan dificultades para afrontar el costo de sus tratamientos, se resolvió destinar la donación al Hospital Rural Pilcaniyeu.

De esta manera, los medicamentos podrán incorporarse a los recursos disponibles para la atención sanitaria y llegar a aquellas personas que los necesiten.

Desde el Municipio destacaron además la importancia del trabajo articulado con instituciones y comercios que acompañan las necesidades de la comunidad.

“Agradecemos profundamente a Farmacia Limay por este gesto y por estar presente acompañando a nuestra comunidad”, señalaron desde la Municipalidad de Pilcaniyeu.