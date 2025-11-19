Río Negro ofrece una nueva formación apícola

Río Negro pone a disposición una capacitación en formación apícola, destinada a quienes estén interesados en formarse o profesionalizarse en la actividad a través de conocimientos y habilidades prácticas para el armado, mantenimiento y reparación de materiales, así como para las prácticas de manejo a campo de colmenas Langstroth. El 25 de noviembre finaliza la preinscripción.

Se trata de un trayecto que busca fortalecer la formación en oficios y competencias para el trabajo en toda la provincia. El curso de Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II) comenzará a cursarse el 4 de diciembre y tiene 8 meses de duración.

Esta propuesta combina clases virtuales en los Centros de Formación Profesional y prácticas en territorio, en apiarios educativos y espacios productivos de la región. El trayecto forma parte de la oferta formativa certificada por la Universidad Nacional de Río Negro, en convenio con Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), a través del financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

La capacitación está dirigida a todas las personas interesadas en iniciarse en la producción apícola, con o sin experiencia previa.

Las preinscripciones ya están disponibles a través del formulario en línea: https://tinyurl.com/23jewvyu

Más información: inep@unrn.edu.ar