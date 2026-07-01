Precaución en la RN 1s40: nieve y baja adherencia en la calzada

Vialidad Nacional recomienda extremar las medidas de seguridad y evitar la circulación durante la noche.

Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 1s40, desde su empalme con la Ruta Nacional 23 hacia el sur, presenta sectores con acumulación de nieve sobre la calzada y condiciones de baja adherencia.

Se solicita a quienes deban transitar por el lugar hacerlo con extrema precaución, reduciendo la velocidad, manteniendo una distancia prudencial entre vehículos y respetando la señalización vial.

Además, el organismo recomienda evitar la circulación en horario nocturno, debido a que las condiciones climáticas pueden reducir aún más la visibilidad y aumentar el riesgo para los conductores.