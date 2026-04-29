Los Menucos ya cuenta con su nueva oficina de la Agencia de Recaudación

El Gobierno de Río Negro inauguró la nueva oficina de atención de la Agencia de Recaudación Tributaria en Los Menucos, en un acto encabezado por el Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Mabel Yahuar.

Con una inversión que supera los $162 millones, el nuevo edificio fue diseñado específicamente para optimizar la atención y representa un avance significativo para la comunidad. La obra permite contar con un espacio propio, moderno y funcional, construido íntegramente por el Estado Provincial a través del organismo recaudador.

Durante la inauguración, el Gobernador estuvo acompañado por el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, quien destacó el avance que implica contar con edificios propios en localidades en crecimiento, en un contexto de desarrollo por la llegada de nuevas inversiones que generan empleo y movimiento económico en la región.

La inauguración se inscribe en el trabajo sostenido que lleva adelante la Agencia de Recaudación para poner en valor y ampliar su red de dependencias en toda la provincia. Las nuevas instalaciones no solo jerarquizan el trabajo diario de los agentes locales, sino que también ofrecen a los vecinos un entorno más cómodo y accesible para realizar sus gestiones.

El moderno edificio, ubicado en Buenos Aires 769, fue construido sobre un terreno donado por el Municipio y cuenta con una superficie cubierta de 94 metros cuadrados. Los contribuyentes podrán realizar sus trámites administrativos, consultas y gestiones impositivas de lunes a viernes, de 8 a 13.

La Intendenta Yahuar valoró el trabajo articulado entre Provincia y Municipio: “Esta gestión se caracteriza por trabajar mucho en que nuestros organismos provinciales puedan tener un espacio cómodo para los empleados y los vecinos que vienen a hacer sus trámites”.