Cómo actúa Defensa del Consumidor y por qué es importante denunciar

Cuando el Estado rionegrino actúa de oficio puede investigar, frenar abusos generalizados y sancionar a las empresas que incumplen las normas de consumo con multas. Sin embargo, para que cada persona afectada pueda solicitar una compensación por los daños sufridos, es fundamental realizar el reclamo de manera individual.

Ante situaciones masivas, como inconvenientes con aerolíneas, empresas de telefonía u otros servicios, Defensa del Consumidor de Río Negro puede intervenir sin que nadie se lo pida. Esto significa que el organismo provincial investiga, inspecciona y sanciona a las empresas responsables para proteger a las y los consumidores.

Un ejemplo reciente es el caso de Flybondi, donde tras una investigación de oficio la Provincia aplicó una multa superior a los $100 millones. La medida también impulsó la presentación de reclamos individuales por parte de las personas afectadas quienes en menos de 48 horas posteriores a la sanción ingresaron, solo a través de la web, más de 50 denuncias de pasajeros que buscan obtener una compensación.

Multa a la empresa e indemnización al consumidor: ¿Cuál es la diferencia?

Para comprender cómo funciona el sistema de protección al consumidor, es importante distinguir estos dos mecanismos:

• La multa/sanción: es la sanción económica que la Provincia aplica a la empresa cuando detecta incumplimientos a la normativa. Su objetivo es corregir conductas abusivas y prevenir nuevas infracciones. Esta sanción se aplica una vez que se cumplieron los pasos de estudio de prueba, intento de conciliación (cuando es reclamo individual) etc.

• El daño directo: es la compensación económica que puede recibir el consumidor afectado por pérdidas, gastos o perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Este resarcimiento no es automático, su otorgamiento depende de la evaluación particular de cada caso y requiere que la persona presente su denuncia formal.

¿Por qué es importante denunciar?

Hacer una denuncia individual es un paso fundamental, no solo para quien lo realiza, sino también para fortalecer la protección de todos los consumidores.

Al denunciar:

Haces valer tus derechos: Inicias el procedimiento para exigir soluciones, reintegros o compensaciones frente a incumplimientos.

Ayudas a detectar abusos reiterados: Cuando se realizan múltiples denuncias saltan las alertas de conductas abusivas reiteradas que permiten al organismo avanzar con investigaciones y sanciones de mayor alcance.

¿Dónde y cómo realizar un reclamo?

Las denuncias se pueden realizar a través de distintos canales:

• Online: Desde el sitio oficial defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar. Es simple, y el sistema te guía durante todo el proceso.

• Presencial: en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de cada localidad.

• Vía judicial: también existe la posibilidad de iniciar acciones en la Justicia para solicitar otras indemnizaciones o daños punitivos, según cada caso.