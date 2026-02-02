Rápida respuesta de Protección Civil ante inundaciones en Río Chico

La intervención inmediata de Protección Civil del Gobierno de Río Negro permitió asistir y rescatar a personas que quedaron aisladas por las intensas lluvias registradas en la zona de Río Chico, garantizando la seguridad de vecinos y visitantes afectados por el temporal. Se logró asistir a una familia proveniente de Buenos Aires, que había quedado aislada en el camino como consecuencia del temporal, así como a otros vecinos de la región.

Ante un llamado de emergencia recibido alrededor de las 20.00 de este viernes 30, personal de la Dirección de Operaciones de Protección Civil se trasladó desde El Bolsón hacia la Comisión de Fomento de Río Chico, en respuesta a las inundaciones provocadas por fuertes tormentas en la zona.

Durante el trayecto por la Ruta Provincial 6, en el sector de Cuesta del Ternero, el equipo constató la imposibilidad de avanzar por el recorrido habitual a la altura del paraje Menuco Negro, debido a la presencia de unos 300 metros de agua sobre la calzada en el sector conocido como La Angostura, con una corriente de gran intensidad y arrastre de sedimentos.

Ante esta situación, y priorizando la seguridad, se tomó un camino alternativo denominado Caracol, con acompañamiento de personal de Vialidad Rionegrina.

Una vez en Río Chico, mientras Vialidad continuaba su desplazamiento hacia Mamuel Choique para gestionar maquinaria, el personal de Protección Civil se abocó de inmediato a tareas de asistencia y rescate. En ese marco, se rescató a un grupo familiar integrado por un matrimonio y sus tres hijos, provenientes de la provincia de Buenos Aires, que se encontraban de viaje hacia la localidad de El Maitén.

Asimismo, se brindó asistencia a un camión de COOPETEL, que debió ser resguardado en una vivienda cercana por el estado de los caminos, y a una camioneta de la Cooperativa de Gas, cuyos ocupantes aguardaron la intervención del personal especializado.

El operativo incluyó además el rescate de una camioneta que había quedado encajada al intentar ingresar a Río Chico, conducida por una persona oriunda de Los Menucos, quien previamente había auxiliado a un matrimonio proveniente de Buenos Aires, residentes en Las Golondrinas.

Todas las personas permanecieron resguardadas en la localidad hasta que las condiciones permitieran continuar su viaje.

Finalizadas las tareas de asistencia, el personal de Protección Civil regresó a El Bolsón durante la madrugada del viernes, acompañando de manera segura a vehículos del Hospital, de la Cooperativa de Gas y al grupo familiar rescatado.