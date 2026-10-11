Río Negro unificará planes de formación profesional en Electricidad

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro trabaja en la unificación de los planes de estudio de la Formación Profesional en Electricidad para adecuarlos a los requerimientos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y reducir de dos años a uno la duración de la propuesta, con el objetivo de facilitar una salida laboral más rápida.

La medida se enmarca en el Encuentro de Homologación de Formación Profesional de la rama Electricidad, organizado esta semana por la cartera educativa provincial, donde se abordó la transformación de los planes de estudio.

Del encuentro participaron instituciones de Bariloche, Allen, Cinco Saltos, Cipolletti, El Bolsón y Viedma que tienen Electricidad como alternativa educativa.

La Directora de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio, Eliana Silva, señaló que a partir de ahora se va a discutir un borrador con las escuelas, y en diciembre se confeccionará un último documento.

El año que viene será enviado para la validez nacional con el objetivo de implementarlo en el ciclo lectivo 2028.

Las modificaciones también posibilitarán las especializaciones como por ejemplo electricidad Industrial.

Silva destacó que el nuevo sistema tendrá igual cantidad y calidad de contenidos con la diferencia que habrá certificaciones intermedias para que el estudiante no deba esperar dos años

“Las escuelas estuvieron muy bien predispuestas, muy enriquecedor el aporte de todas las escuelas, surgieron un montón de observaciones para poder seguir trabajando el próximo año como la normativa específica para este nivel de la educación técnica profesional que es el inicial: Formación Profesional”, señaló Silva