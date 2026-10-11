Río Negro capacitó a 27 médicos en el diagnóstico y tratamiento de la hidatidosis

El Gobierno de Río Negro capacitó a 27 médicos y residentes de nueve ciudades rionegrinas para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la hidatidosis en sus comunidades, en el marco de las políticas sanitarias impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck.

Innovación y autonomía en el primer nivel de atención

Ante la escasez de especialistas en diagnóstico por imágenes en parajes y zonas rurales, la aplicación de la metodología FASE entrena al personal médico local en el manejo del ecógrafo para la detección de la hidatidosis abdominal. Esta herramienta —al ser un método no invasivo, inocuo, rápido y de bajo costo— permite realizar tamizajes poblacionales (screening), clasificar quistes según tamaño, tipo y localización, y definir el tratamiento local bajo Normas Provinciales o la derivación oportuna a centros de mayor complejidad.

El módulo práctico incluyó el examen de más de 50 casos normales y patológicos, junto a tareas de cribado poblacional en niños y el seguimiento clínico de pacientes en territorio. Históricamente, estos catastros ecográficos han permitido detectar tempranamente más del 50% de los casos en población pediátrica, reduciendo de manera significativa el riesgo de complicaciones y garantizando la atención en el lugar de origen.

El cuerpo docente estuvo integrado por profesionales de vasta trayectoria: los doctores María Hebe Tissot, Juan Carlos Salvitti, Mariano Sobrino, Oscar Panomarenko y Carlos Medina, junto a los médicos veterinarios Daniel Araya, Oscar Díaz y Eugenia Arzuaga.

Formación continua y salud pública en territorio

El Ministerio de Salud sostiene desde el año 2000 la implementación ininterrumpida del entrenamiento en ecografía FASE para asegurar la cobertura geográfica y la equidad en la atención sanitaria.

El desarrollo continuo de estas instancias formativas refleja la premisa de la gestión del gobernador Alberto Weretilneck de jerarquizar y fortalecer la salud pública a través de la capacitación permanente del equipo de salud, dotando de mayor tecnología, autonomía técnica y capacidad resolutiva a los hospitales y centros de atención primaria de todo el territorio rionegrino.