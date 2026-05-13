Río Negro refuerza su compromiso con el sistema universitario

El Gobierno de Río Negro ratifica su compromiso con la educación universitaria pública, gratuita y de calidad, a través de una agenda sostenida de obras, inversiones y políticas públicas destinadas a fortalecer el sistema universitario en toda la provincia.

En ese marco, la Provincia mantiene una articulación permanente con las universidades nacionales con presencia en Río Negro, especialmente la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), promoviendo acciones concretas para ampliar el acceso, mejorar la infraestructura educativa y potenciar el desarrollo científico y tecnológico.

Entre las principales políticas e inversiones que impulsa actualmente el Gobierno provincial se destacan:

Finalización del campus de la UNRN en Bariloche: ante la paralización de la obra por parte del Gobierno Nacional, la Provincia asumió la ejecución de los nexos esenciales de infraestructura —agua, cloacas, electricidad y gas— con una inversión cercana a los $1.300 millones. La obra beneficiará a más de 3.000 estudiantes, además de docentes, investigadores y personal no docente.

Construcción de la Residencia Universitaria del CURZAS-UNCo en Viedma: mediante una inversión superior a los $1.699 millones, el nuevo edificio mejorará las condiciones de acceso y permanencia de estudiantes provenientes de distintas localidades rionegrinas.

Programa de Financiamiento de Extensión Universitaria para el Desarrollo de Río Negro: en su convocatoria 2025 fueron seleccionados 19 proyectos pertenecientes a universidades públicas provinciales, con una inversión total de $150 millones. Las iniciativas abordan temáticas vinculadas al ambiente, salud, producción, innovación, inclusión y desarrollo comunitario.

Programa “Desafíos Rionegrinos” junto al CFI: la iniciativa articula universidades, organismos científico-tecnológicos y sectores productivos para promover soluciones innovadoras orientadas al desarrollo provincial. Cuenta con un fondo de $400 millones destinado a fortalecer la matriz productiva rionegrina.

Boleto Estudiantil Provincial: la política garantiza un descuento del 50% en el transporte para estudiantes de todos los niveles, incluidos universitarios y terciarios. Actualmente, más de 3.700 estudiantes están inscriptos en el registro provincial unificado de beneficiarios.

Programas de pasantías, investigación aplicada y asistencia técnica: la Provincia sostiene convenios y proyectos conjuntos con universidades nacionales, CONICET y organismos especializados, con una inversión superior a los $1.780 millones orientada al fortalecimiento de capacidades científicas, técnicas y productivas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que “el desarrollo de Río Negro necesita más educación pública, más universidad, más ciencia y más oportunidades para nuestros jóvenes. Por eso, aun en un contexto complejo, la Provincia sostiene políticas concretas para acompañar y fortalecer al sistema universitario”.

Las acciones impulsadas consolidan una política pública sostenida de respaldo a la educación superior, entendida como una herramienta central para el desarrollo territorial, la igualdad de oportunidades y la construcción de futuro en toda la provincia.