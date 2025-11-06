Ñorquincó Noticia del día Regionales

Vecinos del Paraje Arroyo Las Minas cruzan su ganado por el nuevo puente sobre el río Chubut

Ricardo Manrique 15 horas ago

En el Paraje Arroyo Las Minas, en la localidad de Ñorquinco, los crianceros comenzaron a utilizar el recientemente inaugurado puente sobre el río Chubut para el traslado de su ganado menor durante la temporada de esquila.

Esta infraestructura facilita y agiliza una de las tareas productivas más importantes de la zona, brindando mayor seguridad al momento de cruzar los animales y evitando los riesgos que implicaba realizarlo directamente por el cauce del río.

“El puente, habilitado hace apenas unos meses, se ha convertido en una herramienta fundamental para las familias rurales que desarrollan su economía en torno a la ganadería ovina y caprina”. expreso el intendente Miguel Cuminao

