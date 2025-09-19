Nueva reunión con los gremios ATE y UPCN

En el marco de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro y los gremios estatales ATE y UPCN acordaron que la negociación salarial se limite exclusivamente al mes de octubre. El diálogo continuará la próxima semana.

La decisión de trabajar una pauta únicamente para octubre —en lugar de todo el último trimestre— respondió al planteo del Secretario General de UPCN y antes los hechos ocurridos durante la jornada en el frente del edificio de la Función Pública.

Por la cercanía de los plazos y la necesidad de realizar un análisis exhaustivo, que garantice la mejor propuesta sin poner en riesgo la prestación de los servicios esenciales, el Gobierno resolvió continuar el debate en la próxima convocatoria.

Participaron de la reunión la Secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra; la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos; junto a Marcelo Vidal (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).