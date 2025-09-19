Provincia

Masivo rechazo al paro de ASSPUR: el 99% de los trabajadores cumplió tareas

Ricardo Manrique 4 horas ago

La medida de fuerza convocada por ASSPUR este jueves 18 tuvo un impacto prácticamente nulo en el sistema. El nivel de adhesión no alcanzó al 1%: de más de 7.000 trabajadores, menos de 70 se sumaron al paro.

Gracias a ello, los servicios de salud pública funcionaron con total normalidad en el organismo central, en los 36 hospitales y en los 189 centros de atención primaria que brindan cobertura a toda la población rionegrina.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, subrayó que la atención estuvo garantizada en toda la provincia: “Como todos los días, la salud pública rionegrina respondió a la demanda de los vecinos. Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, con nuevos edificios, mejor equipamiento y más oportunidades laborales”.

Desde la cartera sanitaria se resaltó la responsabilidad y compromiso de la inmensa mayoría del personal, que acudió a sus puestos de trabajo y aseguró el funcionamiento de los servicios esenciales en cada localidad.

El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el diálogo y con el fortalecimiento permanente del sistema de salud pública, en beneficio de los trabajadores y de toda la comunidad.

Next Post

Provincia

Río Negro lanza un programa para transformar la energía local

vie Sep 19 , 2025
El Gobierno de Río Negro creó Programa de Infraestructura Eléctrica Municipal (PROINELEM), que permitirá ejecutar obras eléctricas llave en mano en municipios, con financiamiento sostenible y en coordinación con cada localidad. El PROINELEM surge en el ámbito de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente por decreto del Gobierno […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias