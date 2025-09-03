Com. Fomento El Cuy Noticia del día

Cerro Policía y El Cuy tendrán nuevos senderos turísticos

Ricardo Manrique 1 hora ago

Autoridades provinciales de Turismo visitaron las comisiones de fomento de Cerro Policía y El Cuy con el objetivo de relevar los espacios destinados a la planificación de senderos y miradores turísticos en dichos parajes.

Durante la recorrida se identificaron las posibles implantaciones y componentes a incorporar, tales como miradores con su correspondiente materialidad, consolidación de senderos, cartelería informativa y tranqueras de acceso.

Además, en el marco de las reuniones de trabajo con los equipos locales, surgieron nuevas propuestas de obras de infraestructura turística que fortalecerán el desarrollo de los destinos.

Next Post

Provincia

Salud y gremios avanzan en acuerdos para fortalecer el sistema sanitario

jue Sep 4 , 2025
El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis encabezó un nuevo encuentro de la Mesa de Salud provincial con el objetivo de abordar diversos ejes de trabajo que se llevan adelante junto a los gremios ATE y ASSPUR, y renovar el compromiso de avanzar en políticas que fortalezcan el sistema sanitario y […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias