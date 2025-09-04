Provincia

Salud y gremios avanzan en acuerdos para fortalecer el sistema sanitario

Ricardo Manrique 14 minutos ago

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis encabezó un nuevo encuentro de la Mesa de Salud provincial con el objetivo de abordar diversos ejes de trabajo que se llevan adelante junto a los gremios ATE y ASSPUR, y renovar el compromiso de avanzar en políticas que fortalezcan el sistema sanitario y mejoren la atención en toda la provincia.

El encuentro contó con la presencia de la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra y referentes de los gremios que agrupan a los trabajadores del sector. En la oportunidad, se trataron temas de agenda conjunta, como recursos humanos, infraestructura hospitalaria, insumos y medicamentos, incorporación de nuevas tecnologías, seguridad en establecimientos y la llegada de nuevas ambulancias, prevista para octubre.

En este sentido, Thalasselis destacó “la continuidad del plan de mejoras en infraestructura del sistema de salud, con obras en ejecución y avances ya concretados en distintos establecimientos”. Asimismo, subrayó la incorporación  de nuevas tecnologías sanitarias a través de mejoras en el equipamiento que permiten optimizar la prestación de los servicios de salud.

Ante la preocupación planteada por los gremios en materia de seguridad, el Ministro aseguró que se están implementando medidas específicas para resguardar a los equipos de trabajo, pacientes y patrimonio institucional, y anticipó que en las próximas semanas se presentará un informe con los avances registrados.

Otro de los puntos analizados fueron los aspectos salariales. Tanto el Ministro como la Secretaria de la Función Pública, coincidieron en la necesidad de vincular el valor de las guardias de los agentes comprendidos en la Ley 1904 con los aumentos que surjan de las negociaciones paritarias, a fin de garantizar la proporcionalidad de los ingresos.

Finalmente, y en cuanto a la organización del trabajo en el organismo central, Thalasselis señaló que se busca un ordenamiento en el pago de horas extras y expresó que “no se van a utilizar más para remunerar funciones. Habrá adicionales con valores acordes a la función de cada trabajador, transparente, justa y equitativa. Esto permitirá optimizar los recursos y mejorar la asistencia sanitaria de los rionegrinos”.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, destacó la importancia de las instancias de diálogo como la Mesa de Salud, a la que definió como “una herramienta fundamental para avanzar en acuerdos que beneficien a los trabajadores y al sistema de salud en su conjunto”.

En este marco, anunció que la próxima paritaria “tendrá un momento especial para tratar los conceptos que les son comunes a los trabajadores de Salud, comprendidos en las leyes 1844 y 1904”.

