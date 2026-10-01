Río Negro pagó hoy la totalidad de los salarios de la administración pública

El Gobierno de Río Negro completó este jueves el pago de los salarios de todo el personal de la administración pública provincial, que percibió sus haberes en una única jornada, de acuerdo con el cronograma anunciado.

El pago alcanzó al personal de Salud Pública, incluyendo guardias y horas extras; Policía de Río Negro; Servicio Penitenciario Provincial; docentes y porteros; trabajadores comprendidos en la Ley 1.844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; y los poderes Legislativo y Judicial, además de los órganos de control.

De esta manera, el Gobierno provincial concretó el pago de los haberes correspondientes al mes en tiempo y forma, con el depósito íntegro realizado durante el primer día de octubre