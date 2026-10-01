El Hospital de Ramos Mexía suma nuevo equipamiento para fortalecer su laboratorio

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El Hospital de Ramos Mexía incorporará nuevo equipamiento para su laboratorio, una adquisición que permitirá ampliar la capacidad de análisis clínicos que se realizan en la localidad y fortalecer la atención de vecinos y vecinas de Ramos Mexía y de la zona de influencia de la Línea Sur.

La nueva aparatología representa una inversión de $14.340.141, financiada íntegramente con recursos generados a partir del acuerdo con VMOS S.A. (Vaca Muerta Oil Sur), en el marco de la Ley Provincial N.º 5782.

El equipamiento ya se encuentra listo para su entrega e instalación y permitirá incrementar tanto la variedad como el volumen de análisis de sangre y estudios bioquímicos que podrán realizarse directamente en el hospital.

De esta manera, se busca reducir la necesidad de derivaciones a otras localidades y disminuir los tiempos de espera para obtener resultados, brindando al equipo de salud nuevas herramientas para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

La directora del Hospital de Ramos Mexía, Zulma Peña, destacó la importancia de esta incorporación y señaló que sumar tecnología permite “acortar tiempos de recuperación, brindar mayor seguridad clínica y garantizar que cada vecino y vecina de Ramos Mexía y la región reciba una atención médica pública de la más alta calidad”.

La incorporación del equipamiento representa un nuevo avance para fortalecer los servicios del hospital y ampliar el acceso a estudios diagnósticos en la Región Sur.

gentileza : FM NATIVA RAMOS MEXIA

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