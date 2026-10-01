El Hospital de Ramos Mexía suma nuevo equipamiento para fortalecer su laboratorio

El Hospital de Ramos Mexía incorporará nuevo equipamiento para su laboratorio, una adquisición que permitirá ampliar la capacidad de análisis clínicos que se realizan en la localidad y fortalecer la atención de vecinos y vecinas de Ramos Mexía y de la zona de influencia de la Línea Sur.

La nueva aparatología representa una inversión de $14.340.141, financiada íntegramente con recursos generados a partir del acuerdo con VMOS S.A. (Vaca Muerta Oil Sur), en el marco de la Ley Provincial N.º 5782.

El equipamiento ya se encuentra listo para su entrega e instalación y permitirá incrementar tanto la variedad como el volumen de análisis de sangre y estudios bioquímicos que podrán realizarse directamente en el hospital.

De esta manera, se busca reducir la necesidad de derivaciones a otras localidades y disminuir los tiempos de espera para obtener resultados, brindando al equipo de salud nuevas herramientas para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

La directora del Hospital de Ramos Mexía, Zulma Peña, destacó la importancia de esta incorporación y señaló que sumar tecnología permite “acortar tiempos de recuperación, brindar mayor seguridad clínica y garantizar que cada vecino y vecina de Ramos Mexía y la región reciba una atención médica pública de la más alta calidad”.

La incorporación del equipamiento representa un nuevo avance para fortalecer los servicios del hospital y ampliar el acceso a estudios diagnósticos en la Región Sur.

gentileza : FM NATIVA RAMOS MEXIA