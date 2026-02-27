Río Negro pagará los sueldos de estatales entre el 4 y 6 de marzo

El Gobierno de Río Negro depositará los sueldos de las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial, correspondientes al mes de febrero de 2026, entre el 4 y el 6 de marzo.
Cronograma de pagos
Miércoles 4 de marzo
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Jueves 5 de marzo
- Docentes
- Porteros
Viernes 6 de marzo
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control