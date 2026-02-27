Río Negro pagará los sueldos de estatales entre el 4 y 6 de marzo

El Gobierno de Río Negro depositará los sueldos de las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial, correspondientes al mes de febrero de 2026, entre el 4 y el 6 de marzo.

Cronograma de pagos

Miércoles 4 de marzo

  • Salud Pública (guardias y horas extras)
  • Policía de Río Negro
  • Servicio Penitenciario Provincial

Jueves 5 de marzo

  • Docentes
  • Porteros

Viernes 6 de marzo

  • Ley 1.844
  • Vialidad Rionegrina
  • Pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poder Legislativo
  • Poder Judicial
  • Órganos de Control

