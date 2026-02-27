Ya está disponible el pago de SIPROVE en toda la provincia

Desde hoy viernes 27 de febrero se encuentra disponible el pago a pensiones del Sistema Integral de Protección a la Vejez (SIPROVE) correspondiente a los meses de noviembre y diciembre para las y los beneficiarios de Río Negro.

El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura informó que el cobro se realiza en las sucursales del Banco Patagonia a través de las tarjetas bancarias.

El Sistema Integral de Protección a la Vejez está destinado a brindar asistencia y contención a personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Las personas interesadas en realizar algún tipo de consulta pueden hacerlo mediante el teléfono 2920- 483644, o por correo electrónico a amayoresrn@gmail.com