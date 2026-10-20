Río Negro optimiza la compra de medicamentos

La compra conjunta del Ministerio de Salud e IPROSS permite mejorar las condiciones de negociación, optimizar los recursos públicos y agilizar la provisión de medicamentos oncológicos y de programas especiales. Impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, la estrategia busca fortalecer la capacidad de compra del Estado y garantizar el abastecimiento, otorgando un acceso oportuno y equitativo a tratamientos. La licitación recibió 14 ofertas y cubrirá la demanda de los próximos cuatro meses.

La estrategia alcanza a miles de pacientes de toda la provincia y consolida un mecanismo que unifica las necesidades de ambos organismos para obtener precios más convenientes que los valores habituales del mercado. Al concentrar el volumen de compra, el Estado robustece su capacidad de negociación y busca destinar de manera más eficiente los recursos públicos, fortaleciendo la respuesta del sistema sanitario provincial.

La medida alcanza tanto a los afiliados de IPROSS como a las personas que reciben atención en los hospitales públicos. La articulación entre ambos organismos permite coordinar las necesidades de estos sectores y favorecer una cobertura equitativa en todo el territorio rionegrino.

Otro de los beneficios centrales es la reducción de los tiempos administrativos. El sistema de provisión abierta permite organizar y agilizar la distribución de medicamentos hacia hospitales públicos y delegaciones de IPROSS, con el objetivo de disminuir demoras y sostener el abastecimiento.

La Secretaria General Técnica del IPROSS, Lilen Corzo, celebró el impacto positivo que genera esta licitación conjunta para la obra social y para el sistema de salud público: “Nos permite agilizar los proceso de compra, generando un ahorro importante y también disponer de la medicación en tiempo y forma, con un trabajo logístico importante” y agregó que “el ahorro ronda entre el 30% y 40% del valor de precio de venta al público en algunos medicamentos”.

A través de este proceso, se cubrirán tratamientos para aproximadamente “2500 pacientes oncológicos que requieren medicación, y 2700 de pacientes bajo medicación de alto costo”. “La licitación nos permite generar previsibilidad en la compra, conseguir productos a mejores precios y que lleguen en tiempo para que cada afiliado cuente con su medicación” aseguró Corzo.

Esta modalidad, que ya alcanzó su sexta licitación conjunta, integra los equipos técnicos del Ministerio de Salud y de IPROSS en la evaluación de las ofertas. Con la presentación de 14 ofertas, que serán evaluadas, una vez que finalice la adjudicación, cada organismo conservará su autonomía financiera para autorizar las entregas y realizar los pagos correspondientes.

La articulación entre ambas áreas consolida un modelo de gestión que combina ahorro, simplificación administrativa y mejores condiciones de compra, con un objetivo concreto: aprovechar mejor el presupuesto sanitario y garantizar la provisión de medicamentos en todo el territorio provincial. El trabajo coordinado se traduce en beneficios concretos para la población, garantizando mejores condiciones para sostener tratamientos de quienes se atienden en el sistema público de salud y de la obra social provincial.