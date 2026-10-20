Maquinchao coordinó un operativo para asistir a familias rurales afectados por las lluvias

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, encabezó una reunión de coordinación para abordar la situación que atraviesan productores, trabajadores y familias de la zona rural, afectados por las intensas lluvias que provocaron dificultades de acceso y mantienen a vecinos aislados.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham; el secretario de Obras Públicas, Atilio Maquin; el oficial principal Masilla, de la Brigada Rural; el oficial principal Diego Giménez, de la Unidad 25; y el jefe de Bomberos, José Pérez.

Durante la reunión, las autoridades y los representantes de las fuerzas de seguridad y de emergencia evaluaron los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades planteadas por los productores rurales ante las condiciones climáticas.

Como resultado del encuentro, se acordó realizar un operativo conjunto para trasladarse hasta el sector afectado, evaluar la situación en el lugar y brindar asistencia a los vecinos que lo necesiten.

La coordinación entre el Municipio, la Brigada Rural, la Policía y Bomberos busca facilitar la intervención en las zonas comprometidas y dar respuesta a las dificultades que atraviesan las familias rurales como consecuencia de las persistentes precipitaciones.