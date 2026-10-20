Río Negro inició una nueva capacitación en manipulación segura de alimentos

El Gobierno de Río Negro puso en marcha la segunda cohorte del curso “Introducción a la Manipulación Segura de Alimentos”, destinada a trabajadores de instituciones sanitarias y centros asistenciales públicos de las regiones Andina y Sur. La propuesta cuenta con 100 inscriptos y brinda herramientas para garantizar el manejo adecuado de los alimentos y prevenir enfermedades.

La capacitación es organizada por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en articulación con el Ministerio de Salud de Río Negro y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (FACTA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Está destinada al personal que cumple tareas de recepción, almacenamiento, elaboración, conservación y distribución de alimentos en establecimientos públicos de salud.

El trayecto formativo brinda herramientas teóricas y prácticas para garantizar la inocuidad de los alimentos y prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Para ello, el programa aborda distintos aspectos de la cadena agroalimentaria, la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las cinco claves para la inocuidad alimentaria establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

Además, los contenidos contemplan situaciones específicas vinculadas con la manipulación segura de alimentos, como la prevención de la marea roja, el manejo de alérgenos y la elaboración segura de menús libres de gluten (APTAC), para atender necesidades nutricionales específicas en las cocinas institucionales.

La segunda cohorte cuenta con participantes de San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra Colorada, Valcheta, Comallo y Maquinchao. De esta manera, la formación alcanza a trabajadores de distintas localidades de las regiones Andina y Sur, con contenidos vinculados a las tareas que desarrollan cotidianamente en los establecimientos sanitarios.

El curso tiene una carga horaria total de nueve horas y combina clases virtuales sincrónicas con actividades de resolución de casos en el aula virtual. También incluye un examen presencial escrito para evaluar los conocimientos adquiridos durante la formación.

Una vez aprobada la capacitación, los participantes podrán tramitar el Carnet de Manipulador de Alimentos ante la autoridad sanitaria competente. El documento tiene validez en todo el país y constituye una acreditación para quienes realizan tareas vinculadas con la manipulación de alimentos.

A través de estas instancias de formación, el Gobierno provincial sostiene la capacitación permanente de los trabajadores públicos y promueve la incorporación de herramientas para el manejo seguro de los alimentos, la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud de la comunidad.