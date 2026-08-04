Personal de Vialidad Nacional asistió a un colectivo de larga distancia en Onelli

Personal del Campamento Ingeniero Jacobacci de Vialidad Nacional brindó asistencia este martes a un colectivo de la empresa Las Grutas que presentó inconvenientes en el sector de ingreso a la localidad de Clemente Onelli.

Tras recibir el aviso de la situación, agentes del Campamento Jacobacci se dirigieron rápidamente al lugar para colaborar con la asistencia del vehículo y garantizar la seguridad de los pasajeros, trabajando en conjunto para normalizar la circulación en la zona.

La intervención permitió brindar apoyo al transporte de pasajeros en un sector donde las condiciones climáticas y el estado de la calzada requieren extremar las medidas de precaución, especialmente durante la temporada invernal.

Desde Vialidad Nacional se destacó el compromiso permanente del personal que presta servicios en los distintos campamentos de la Región Sur Rionegrina, quienes permanecen disponibles para atender contingencias y colaborar con quienes transitan por las rutas nacionales.

Asimismo, se recuerda a los conductores la importancia de informarse sobre el estado de las rutas antes de iniciar un viaje, respetar la señalización vial, circular con extrema precaución y portar cadenas cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan.