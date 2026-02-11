Río Negro, motor de la nueva etapa energética del país

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó la decisión política de construir los consensos necesarios para avanzar en un paquete de iniciativas energéticas que ratifican un rumbo claro de crecimiento sostenido en Río Negro, con más empleo, más desarrollo productivo y obras. Lo hizo durante la presentación del acuerdo estratégico con YPF por el proyecto Argentina GNL.

En ese marco, confirmó que entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se realizará el primer embarque de petróleo desde Punta Colorada a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), marcando un hito histórico para Río Negro y para la consolidación del principal punto de salida de la energía argentina. “Esto ya es una realidad, es un paso concreto de un proceso que ya genera trabajo, nuevas obras y prepara a Río Negro para las próximas décadas”, afirmó.

A este proyecto se suman las iniciativas mineras y de GNL, que permitirán llevar el gas de Vaca Muerta al mundo desde las costas rionegrinas con los proyectos de Southern Energy SA (SESA) y ahora Argentina GNL, parte de una visión integral que posiciona a la provincia como protagonista del futuro energético nacional.

Weretilneck remarcó que el amplio consenso político, social y laboral alcanzado no fue casual, sino el resultado de una conducción clara que priorizó el interés provincial por encima de las diferencias sectoriales. En ese sentido, sostuvo que Río Negro “ya ocupa un lugar central en la exportación energética nacional” y que el próximo desafío es avanzar con el desarrollo del polo petroquímico provincial. En ese marco, explicó que, en paralelo al gasoducto de YPF, se proyecta un poliducto para transportar los líquidos asociados al gas extraído y una planta de fraccionamiento en tierra rionegrina, como un nuevo salto de calidad para la economía provincial.

“El hecho de que desde nuestra provincia se exporte el gas y el petróleo neuquino cambia la lógica económica del país y abre una nueva etapa de crecimiento con mirada de largo plazo, basada en la energía y la minería”, sostuvo el Gobernador, y agregó que estos ingresos se transformarán en empleo y obras que impactan de manera directa en la calidad de vida de los rionegrinos.

Al referirse a Vaca Muerta y a los recursos minerales, Weretilneck señaló que “para que esas riquezas se transformen en desarrollo real tiene que haber una decisión política”. En ese sentido, valoró el trabajo articulado de todo el Estado provincial como un factor clave para avanzar en proyectos estratégicos de largo plazo, pensados para dejar bases sólidas y duraderas en la economía local y la generación de trabajo.

El Gobernador también destacó la coordinación entre el Estado, las empresas y el movimiento obrero como una condición indispensable para consolidar a Río Negro en el escenario energético mundial.

También remarcó la adecuación del marco jurídico provincial, con el trabajo conjunto de la Secretaría de Energía y Ambiente, la Legislatura y los municipios, que permitió generar reglas claras para recibir inversiones de gran escala en el Golfo San Matías y en distintos puntos del territorio.

Weretilneck subrayó que la estabilidad política y la previsibilidad económica son aspectos centrales para quienes invierten a largo plazo. “Río Negro cumple lo que promete. Damos reglas claras y las respetamos durante toda la vida de la inversión. Somos una provincia ordenada, seria y confiable”, afirmó.

Finalmente, el Gobernador agradeció a YPF y a su presidente y CEO, Horacio Marín, por permitir que Río Negro sea parte de las decisiones estratégicas del desarrollo energético nacional y por confiar en una provincia que eligió un rumbo claro, con futuro y oportunidades para todos los rionegrinos.