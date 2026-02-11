Valcheta: un hombre murió tras dispararse cuando iba a ser detenido

Un hombre falleció este martes por la tarde en la localidad de Valcheta, luego de efectuarse un disparo en el interior de su vivienda, en momentos en que personal policial se disponía a cumplimentar una orden judicial de allanamiento y detención.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 14 horas en un domicilio ubicado sobre calle Roca al 600, con la participación de efectivos de la Unidad 15, jefes policiales de la zona, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), personal del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones.

La medida había sido dispuesta en el marco de una causa judicial caratulada como “lesiones agravadas”, y tenía como objetivo la detención del hombre y el secuestro de un arma de fuego.

Según información oficial, cuando los efectivos solicitaron al ocupante del domicilio que abriera la puerta, se escuchó una detonación proveniente del interior de la vivienda. Ante esta situación, el grupo especial ingresó al lugar y constató que el hombre se había disparado.

Personal de Salud arribó posteriormente al domicilio y confirmó el fallecimiento. El hecho fue informado al fiscal de turno, quien dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y del médico policial, además del inicio de las actuaciones judiciales correspondientes bajo la carátula de “presunto suicidio”.