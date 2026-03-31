Río Negro lleva energía a 36 familias de Comallo

En el marco del 108° aniversario de Comallo, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Raúl Hermosilla abrieron los sobres con las ofertas de la licitación para la primera etapa de la obra que llevará la energía eléctrica a 36 familias del loteo social Pampa Linda.

La iniciativa beneficiará de manera directa a familias adjudicatarias de viviendas sociales que se ejecutan de manera conjunta entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el municipio local y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). En esta instancia, los trabajos beneficiarán a 12 familias, pero permitirán habilitar otros 24 lotes a futuro.

El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura eléctrica que impulsa el Gobierno de Río Negro, destinado a acompañar el crecimiento de la localidad con servicios esenciales y mejores condiciones para el acceso al suelo urbano. Se presentó una sola oferta: Electromecánica RL, por $317.275.416

“Estas son las obras que cambian la vida cotidiana de las familias y acompañan el crecimiento ordenado de cada localidad. No se trata solo de llevar energía, sino de generar oportunidades para que más vecinos puedan construir su hogar y proyectar su futuro en su lugar”, destacó el Gobernador Weretilneck.

La intervención no solo permitirá llegar con energía a nuevas familias, sino que también fortalecerá el sistema eléctrico de Comallo, mejorando la distribución de la demanda y optimizando la calidad del servicio en toda la zona. Los trabajos contemplan la instalación de un puesto aéreo de transformación de 160 KVA, el tendido de líneas de media y baja tensión y la incorporación de alumbrado público LED, mejorando además la seguridad del sector.

Por su parte, el Ministro Alejandro Echarren remarcó que “la planificación de la infraestructura es clave para que el desarrollo urbano sea sostenible. Con esta obra no solo damos respuesta a una demanda concreta, sino que dejamos preparada a la comunidad para seguir creciendo con mejores servicios y mayor calidad de vida”.