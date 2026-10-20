Río Negro Explora: los resultados de 2026 orientan el trabajo en las escuelas

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro cuenta con los primeros resultados de la cohorte 2026 de Río Negro Explora, el dispositivo provincial que permite conocer los aprendizajes de las y los estudiantes y aportar información para orientar la enseñanza en las escuelas.

Los datos corresponden al desempeño en Lengua y Matemática de estudiantes de 1º, 2º, 3º y 5º grado, y se complementan con una encuesta a docentes que permite identificar avances y desafíos en los procesos de enseñanza.

En Lengua, los resultados muestran desempeños destacados en la escritura del nombre propio en los primeros grados. En 5º grado, el 92,98% alcanzó ese nivel en aproximación a la lectura. Los informes también permiten observar que, en 1º grado, por ejemplo, el 45,86% alcanzó el nivel “Logrado” en escritura autónoma de palabras. En 5º grado, el 54,09% lo hizo en localización de información específica.

En Matemática, los resultados muestran diferencias según las habilidades evaluadas. En 2º grado, el 77,45% alcanzó el nivel “Logrado” en relaciones aditivas, mientras que en 3º grado ese nivel llegó al 74,19% en regularidades de la serie numérica.

En 5º grado, los indicadores vinculados con procedimientos y cálculos muestran desafíos que requieren atención. El 38,21% alcanzó el nivel “Logrado” en cálculos con más de una operación, y el 34,09% en análisis de resultados e identificación de errores.

Estos datos permiten observar que los aprendizajes presentan características diferentes según el grado y las dimensiones, en este sentido son un insumo para reconocer necesidades y orientar las propuestas de enseñanza, con eje en las trayectorias de los estudiantes.

Al respecto, la Subsecretaria de Innovación y Planeamiento, Aurelia Sosa, destacó los resultados obtenidos a partir de RN Explora. “Los resultados han sido muy favorables. En Lengua, más del 95% de los estudiantes logró realizar las actividades propuestas, mientras que en Matemática más del 77% alcanzó resultados satisfactorios”, señaló. Además, explicó que el dispositivo permite comparar los resultados desde su implementación en 2024, tanto por trayectoria escolar como por las habilidades evaluadas en cada año y en cada instancia de evaluación.