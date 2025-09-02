Regionales Valcheta

Valcheta puso en marcha el Plan de Ordenamiento del Tránsito Vial

Ricardo Manrique 17 horas ago

Con gran predisposición de la comunidad, comenzó a implementarse en Valcheta el Plan de Ordenamiento del Tránsito Vial, que establece un nuevo sentido único de circulación en las calles Gobernador Pagano y Alem.

Los vecinos de Valcheta y de localidades cercanas atendieron de manera respetuosa las indicaciones difundidas en la vía pública y a través de los distintos medios de comunicación.

La iniciativa se lleva adelante en coordinación con personal policial, el área de Servicios Públicos, Licencia de Conducir, concejales y la Municipalidad de Valcheta, quienes trabajan en jornadas de orientación a conductores y vecinos, con el fin de mejorar la seguridad vial y organizar la circulación en la localidad.

