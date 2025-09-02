Jacobacci Regionales

Reunión de emprendedores turísticos en Jacobacci

Ricardo Manrique 17 horas ago

l miércoles 20 de agosto, en la sede de la Cámara de Comercio de Jacobacci, se convocó a emprendedores gastronómicos, hoteleros y prestadores de servicios turísticos con el objetivo de identificar puntos en común y comenzar a trabajar de manera articulada en el ámbito del turismo, en el marco de la reciente conformación de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR).

La reunión contó con una destacada participación de los distintos actores del sector, quienes manifestaron su interés en conformar un equipo de trabajo turístico acompañado por la institución. El propósito central es coordinar esfuerzos y promover en conjunto el desarrollo turístico de la localidad y la Región Sur.

En este sentido, se acordó avanzar en la conformación de un equipo de trabajo y en la definición de acciones conjuntas que permitan potenciar la actividad turística de manera sostenida.

Participaron del encuentro:

  • Por la Cámara de Comercio: la presidenta Mónica Mena y los miembros de la comisión Ever Aranibe y Simón Vejar.
  • Por el sector de prestadores turísticos, gastronómicos y hoteleros: Susana Toro, Alejandra Díaz, Jorge Fernández, Gino Bianchi, Fermín Franco, Amalia Mansilla, Joel Aguilera, Pablo Desajes, Rodrigo Méndez, Braxtor Rivas y Fabián Ñancucheo.
  • Por el sector jóvenes de la Cámara: Héctor Hernández y Maximiliano Vergara Mena.

Next Post

Provincia

Río Negro garantiza el acceso a lotes con servicios a más de 1900 familias

mar Sep 2 , 2025
A través del programa “Río Negro Suelo Urbano”, 1912 familias rionegrinas pueden empezar a proyectar su casa propia. La inversión provincial será superior a $5.466 millones. Además, 730 lotes están en proyecto de obra. Este plan del IPPV realiza las obras de infraestructura básica para acceder a tierra con servicios, […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias