Reunión de emprendedores turísticos en Jacobacci

l miércoles 20 de agosto, en la sede de la Cámara de Comercio de Jacobacci, se convocó a emprendedores gastronómicos, hoteleros y prestadores de servicios turísticos con el objetivo de identificar puntos en común y comenzar a trabajar de manera articulada en el ámbito del turismo, en el marco de la reciente conformación de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR).

La reunión contó con una destacada participación de los distintos actores del sector, quienes manifestaron su interés en conformar un equipo de trabajo turístico acompañado por la institución. El propósito central es coordinar esfuerzos y promover en conjunto el desarrollo turístico de la localidad y la Región Sur.

En este sentido, se acordó avanzar en la conformación de un equipo de trabajo y en la definición de acciones conjuntas que permitan potenciar la actividad turística de manera sostenida.

