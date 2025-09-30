Río Negro finaliza el Paleoparque de Comallo

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto 846/2025 que aprueba la finalización del Paleoparque de Comallo, con una inversión provincial de $463 millones. La obra será ejecutada junto al municipio local, asegurando la participación directa de la comunidad en el proceso.

Con un plazo de ejecución de 150 días, el proyecto representa una decisión estratégica para diversificar la economía de la Región Sur, generar empleo y fortalecer el arraigo a través de la identidad cultural.

Será el primer parque paleontológico de la provincia, con el objetivo de recuperar especies extintas que habitaron la región y poner en valor la meseta rionegrina, posicionando a Comallo como un nuevo destino de turismo científico y educativo.

“El Paleoparque es un paso fundamental para cambiar la matriz productiva, no solo de Comallo sino de toda la región. Tendrá un fuerte impacto en la educación, la ciencia y el turismo, acompañado de un movimiento económico muy importante”, destacó Weretilneck.

La obra contempla la puesta en valor de la infraestructura existente, la incorporación de servicios y espacios interpretativos que recrearán la historia paleontológica de la región. Estará destinada a contenidos educativos, investigación y difusión científica, además de experiencias turísticas innovadoras que invitarán a prolongar la estadía en el pueblo estepario.

En un contexto nacional de paralización de la obra pública, Río Negro sostiene con recursos propios proyectos que fortalecen la identidad provincial y generan oportunidades.