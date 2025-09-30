La Comisión de Asuntos Sociales dio dictamen favorable a tres proyectos de ley

La Comisión de Asuntos Sociales, presidida por el legislador Luis Zgaib (JSRN), se reunió para dar tratamiento a diversas iniciativas legislativas y emitió dictamen favorable a tres proyectos de ley.

El primero, presentado por las y los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), propone incorporar al Agrupamiento de Choferes de Ambulancia a la Ley 1844. Durante su defensa, que recibió el respaldo unánime de los bloques, se destacó que la “dinámica de salud es de alta complejidad” y que la iniciativa busca ordenar funciones y responsabilidades, además de establecer la figura de un jefe de área.

Asimismo, también de autoría de Matzen y Bernatene, se avanzó con el proyecto que declara al municipio de Dina Huapi como “Capital Provincial de la Pesca Deportiva”, con el objetivo de revalorizar una actividad turística y recreativa característica de esta localidad cordillerana.

Por último, la legisladora Marcela Abdala (JSRN) impulsó la propuesta que establece a San Carlos de Bariloche como “Capital del Ciclismo de Montaña”, en reconocimiento a su trayectoria y potencial como sede de competencias deportivas de alcance nacional e internacional. Este proyecto fue defendido por el legislador, Marcelo Szczygol (JSRN) que desatacó la figura del deportista barilochense Martín “Cepi” Raffo, precursor de esta actividad en la provincia.

Al cierre de la reunión, la legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) manifestó que su bloque acompañó las dos ultimas iniciativas, aunque subrayó la necesidad de “tratar proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de los rionegrinos”.

Además, la Comisión avanzó en el análisis de distintos proyectos de declaración y comunicación, orientados a respaldar actividades, instituciones y acontecimientos de interés social.