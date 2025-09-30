Provincia

La Comisión de Asuntos Sociales dio dictamen favorable a tres proyectos de ley

Ricardo Manrique 2 horas ago

La Comisión de Asuntos Sociales, presidida por el legislador Luis Zgaib (JSRN), se reunió para dar tratamiento a diversas iniciativas legislativas y emitió dictamen favorable a tres proyectos de ley.

El primero, presentado por las y los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), propone incorporar al Agrupamiento de Choferes de Ambulancia a la Ley 1844. Durante su defensa, que recibió el respaldo unánime de los bloques, se destacó que la “dinámica de salud es de alta complejidad” y que la iniciativa busca ordenar funciones y responsabilidades, además de establecer la figura de un jefe de área.

Asimismo, también de autoría de Matzen y Bernatene, se avanzó con el proyecto que declara al municipio de Dina Huapi como “Capital Provincial de la Pesca Deportiva”, con el objetivo de revalorizar una actividad turística y recreativa característica de esta localidad cordillerana.

Por último, la legisladora Marcela Abdala (JSRN) impulsó la propuesta que establece a San Carlos de Bariloche como “Capital del Ciclismo de Montaña”, en reconocimiento a su trayectoria y potencial como sede de competencias deportivas de alcance nacional e internacional. Este proyecto fue defendido por el legislador, Marcelo Szczygol (JSRN) que desatacó la figura del deportista barilochense Martín “Cepi” Raffo, precursor de esta actividad en la provincia.

Al cierre de la reunión, la legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) manifestó que su bloque acompañó las dos ultimas iniciativas, aunque subrayó la necesidad de “tratar proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de los rionegrinos”.

Además, la Comisión avanzó en el análisis de distintos proyectos de declaración y comunicación, orientados a respaldar actividades, instituciones y acontecimientos de interés social.

Next Post

Colan Conhué Com. Fomento Regionales

Garrafones: Río Negro inicia el cronograma de recargas de gas en octubre

mar Sep 30 , 2025
El Gobierno de Río Negro puso en marcha a comienzos de esta semana el cronograma de recarga de garrafones del Plan Calor Gas que se extendrá durante todo octubre y beneficiará a familias de parajes y comisiones de fomento de toda la provincia. Con el objetivo de garantizar el acceso […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias