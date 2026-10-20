Río Negro capacitará trabajadores en soldadura automática

El Gobierno de Río Negro, junto a la Fundación UOCRA y el sector empresarial, pondrá en marcha una capacitación especializada para preparar mano de obra provincial ante las nuevas demandas de la industria energética. La formación permitirá que 12 trabajadores rionegrinos se especialicen en soldadura automática para la construcción de gasoductos.

La presentación oficial de la Escuela de Soldadura Automática se realizará este miércoles 21 de octubre en los talleres de La Boca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capacitación durará 30 días y estará a cargo de expertos provenientes de India, con formación en tecnología de última generación.

Los participantes, provenientes del Alto Valle, Viedma y la Zona Atlántica, accederán a una formación intensiva de 30 días en los talleres de la UTE SICIM–Víctor Contreras, responsable de la construcción del gasoducto San Matías Pipeline. La capacitación estará a cargo de soldadores especializados de la India, quienes transmitirán conocimientos sobre el funcionamiento de equipos automatizados y las técnicas que se utilizarán en esta obra estratégica para el desarrollo del gas natural licuado (GNL).

La incorporación de esta tecnología representa un avance respecto de los métodos tradicionales de soldadura utilizados en Argentina y abre nuevas posibilidades de especialización. Además de responder a las necesidades de los proyectos que se desarrollan en Río Negro, permitirá que los trabajadores adquieran competencias con aplicación en otras obras de infraestructura energética del país y del mundo.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que la iniciativa responde a una decisión del gobernador Alberto Weretilneck de vincular las inversiones con la generación de empleo local. “Queremos que las inversiones lleguen a Río Negro, pero fundamentalmente queremos que esas inversiones generen oportunidades para nuestra gente. Y para eso tenemos que preparar a nuestros trabajadores, brindarles herramientas y garantizar que puedan acceder a los puestos laborales que demandan estos grandes proyectos”, expresó.

En ese sentido, Avilez remarcó que la capacitación constituye una herramienta fundamental para que los trabajadores rionegrinos sean protagonistas del crecimiento de la provincia. La formación en nuevas tecnologías permitirá ampliar sus posibilidades de inserción laboral, tanto en los proyectos que actualmente se desarrollan en Río Negro como en futuras inversiones nacionales e internacionales.

“Defender la mano de obra local no es solamente exigir que se cumpla la ley del 80/20. También es generar las condiciones para que nuestros trabajadores estén preparados para ocupar esos puestos. Queremos que el crecimiento de nuestra provincia se traduzca en empleo genuino y mejores oportunidades para las familias rionegrinas”, sostuvo la funcionaria.