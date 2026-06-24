Río Negro en marcha: más de 15 obras viales para seguir creciendo

El Gobierno Provincial sostiene un plan con más de 15 obras viales en rutas que todos los días conectan a miles de rionegrinos con sus familias, su trabajo, la producción, el turismo y los servicios. Son trabajos orientados a mejorar la conectividad, cuidar la vida de quienes transitan y acompañar el crecimiento energético, turístico y productivo de la provincia.

Con fondos provinciales, financiamiento internacional y recursos generados por la nueva etapa energética, la Provincia consolida el Plan de Obras Viales 2023-2027 en un contexto marcado por el retiro del Gobierno Nacional del mantenimiento de rutas.

Esta presencia activa del Gobierno de Río Negro impacta en la vida cotidiana de las comunidades, en la circulación de la producción y en la integración territorial.

El plan forma parte de la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de sostener la infraestructura como base del desarrollo rionegrino. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, destacó.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, remarcó que la decisión provincial es sostener la conectividad vial como una política de Estado. “Nuestro trabajo es permanente. Más allá del retiro del Gobierno Nacional en el mantenimiento de sus rutas, en Río Negro seguimos trabajando para que las rutas provinciales sean seguras y acompañen el desarrollo energético, turístico y productivo actual”, señaló.

Las obras que integran el plan

Repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8: con 180 kilómetros de intervención, conforman la obra vial más grande de Río Negro en los últimos 50 años. Actualmente tienen un avance global del 72% y se estima su finalización para fin de año. La ejecución demanda una inversión superior a $32.000 millones, financiada con fondos provinciales. Además, contempla la construcción de un puesto de pesaje dinámico en la zona de Paso Córdoba y la reconstrucción de alcantarillas.

Alcantarilla sobre el arroyo Las Coloradas, en Siete Parajes-Paso Flores: actualmente en ejecución, permitirá resolver los cortes que se producen por las crecidas del arroyo. Según informó el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, la obra presenta un muy buen avance y se prevé su finalización en el corto plazo.

Alcantarilla sobre la Ruta Provincial 83, en El Manso: ya finalizada, fue una obra necesaria para mantener la transitabilidad en una zona afectada por lluvias y aumento del caudal. La intervención, junto con la limpieza del cauce que ejecutará el DPA, permitirá garantizar la circulación sobre esta ruta de ripio mejorada que llega hasta el límite con Chile.

Ruta Provincial 4, tramo Valcheta-Pomona: la obra está finalizada y permitió mejorar la conexión entre el Valle Medio y la Región Sur. Consistió en la pavimentación de los dos extremos, sobre 50 kilómetros que unen la Ruta Nacional 250 con Valcheta, optimizando la circulación y garantizando mejores condiciones de transitabilidad en una ruta clave para el desarrollo productivo regional. El tramo central de ripio se encuentra actualmente en mejoramiento.