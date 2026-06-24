El Gobierno denunció filtración de información de sus sistemas informáticos

Por pedido del Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Fiscalía de Estado, se impulsó la investigación respecto del posible acceso indebido por parte de al menos un empleado estatal a documentación reservada. Entre otra información, se extrajeron datos de recibos de sueldos de integrantes del Ejecutivo, entre ellos el propio Gobernador Alberto Weretilneck.

En este marco, el procedimiento realizado hoy en las instalaciones de la empresa ALTEC no constituye un operativo en contra de la firma, sino una medida judicial que tuvo origen en la denuncia presentada por el propio Gobierno provincial.

La investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje.

Es decir, ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial.

El Gobierno provincial ratifica su compromiso con la transparencia institucional y aclara que toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente y con la finalidad de proteger la información pública. Mientras circulan versiones que tergiversan los hechos, Río Negro continúa avanzando con políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los rionegrinos.