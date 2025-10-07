Com. Fomento Regionales Sierra Paileman

Río Negro celebró una nueva liberación de cóndores en Sierra Pailemán

Ricardo Manrique 22 minutos ago

En el marco del programa de Conservación del Cóndor Andino, profesionales de la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro participaron de la liberación de Kamin y Kuraq, dos ejemplares juveniles nacidos en el programa que lleva más de veinte años de trabajo ininterrumpido por la preservación de la especie.

Los cóndores, de aproximadamente un año y medio de edad, llegaron a Río Negro en agosto desde la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), que funciona en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un período de adaptación en la base operativa de Sierra Pailemán, finalmente fueron liberados en la jornada de ayer, en una acción que reunió a equipos técnicos, investigadores y voluntarios comprometidos con la conservación.

Sierra Pailemán es la primera base operativa del programa de Conservación del Cóndor Andino, que funciona desde 2003 y ya ha permitido la liberación de más de 70 cóndores en la Patagonia. El programa es coordinado por la Fundación Bioandina Argentina, junto al Ecoparque Interactivo de Buenos Aires y distintas provincias, entre ellas Río Negro, en una tarea conjunta que refleja el compromiso con la recuperación de esta especie emblemática y la conservación de los ecosistemas andinos.

Desde la Subsecretaría de Fauna Silvestre, se acompañan y celebran las tareas que impulsa el programa, reafirmando el compromiso provincial con la protección de la fauna silvestre y el desarrollo de nuevas acciones tendientes a su conservación.

Es fundamental sostener estos esfuerzos conjuntos y seguir trabajando para erradicar prácticas que amenazan su vida y la de otras especies de nuestra región, un esfuerzo que se viene sosteniendo como política pública por medio del área de Fauna, del Ministerio de Produccion y Desarrollo Económico de Río Negro.

