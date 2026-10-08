Río Negro capacita docentes para enseñar sobre energía nuclear en las aulas

El Gobierno de Río Negro puso en marcha, junto al Instituto Balseiro, una nueva formación virtual sobre energía nuclear destinada a docentes de nivel primario de toda la provincia. La iniciativa busca acercar conocimiento científico actualizado a las aulas y brindar herramientas para preparar a las nuevas generaciones frente a los desafíos científicos, tecnológicos y energéticos de los próximos años.

La propuesta “Introducción a Radiaciones, Radiactividad, Energía Nuclear y Ambiente” forma parte de la política de formación impulsada por el Gobierno Provincial, a través del trabajo articulado entre la Secretaría de Energía y Ambiente, la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades y el Instituto Balseiro, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. La iniciativa cuenta, además, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El cursado se desarrollará hasta fines de noviembre bajo la modalidad virtual. Se trata de una formación que otorga puntaje docente y propone incorporar herramientas y conocimientos sobre temáticas que habitualmente no forman parte de la formación inicial.

Conocimiento de calidad para llevar a las aulas

La iniciativa apunta a fortalecer la alfabetización científica y brindar información sólida sobre radiaciones, radiactividad, energía nuclear y ambiente, con contenidos adaptados al diseño curricular provincial.

El programa incorpora además ejemplos concretos sobre las distintas aplicaciones de la tecnología nuclear en áreas como medicina, industria, producción agropecuaria, generación de electricidad e investigación científica.

La Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri, destacó la importancia de garantizar que este conocimiento llegue al sistema educativo. “El objetivo es poder socializar el acceso a conocimientos técnicos para que llegue a los docentes quienes, con su práctica comprometida, trabajen con los estudiantes sobre la base de información sólida y certera, con conocimiento producido en una institución de la calidad que tiene el Instituto Balseiro”, señaló.

El equipo de profesionales y tutores del Instituto Balseiro está coordinado por las profesoras Lourdes Torres y Patricia Mateos, de la Secretaría de Extensión de la institución.

Una política de formación que tiene continuidad

Esta es la segunda edición de la capacitación destinada a docentes rionegrinos y da continuidad al trabajo iniciado durante 2025, cuando la convocatoria generó un fuerte interés en distintos puntos de la provincia.

La propuesta se integra a las distintas instancias de formación que Río Negro lleva adelante junto al Instituto Balseiro para ampliar el acceso al conocimiento sobre energía nuclear y fortalecer capacidades locales.

De esta manera, la Provincia vincula educación, ciencia y energía para acercar conocimiento de calidad, generar nuevas herramientas para enseñar y preparar a la comunidad educativa para los desafíos de una provincia que atraviesa una nueva etapa energética y productiva.