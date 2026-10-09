Río Limay: 31 años de protección de un patrimonio natural de Río Negro

A 31 años de la creación del Área Natural Protegida Río Limay, Río Negro fortalece las políticas destinadas a preservar la biodiversidad y los ecosistemas de un territorio de alto valor ambiental y paisajístico. En este marco, la Provincia avanza en el ordenamiento de las actividades turísticas para promover un uso responsable y sostenible del área.

El Área Natural Protegida Río Limay cumple un nuevo aniversario como resultado de una historia de participación ciudadana y defensa del patrimonio natural de Río Negro. Creada por la Ley Provincial M2946 en 1995, protege el corredor del río desde su nacimiento en el lago Nahuel Huapi hasta la confluencia con el río Traful.

A lo largo de estos años, Río Negro desarrolló distintas políticas de conservación destinadas a proteger la biodiversidad y los ecosistemas del área. Entre ellas se incluyen el fortalecimiento del banco de semillas nativas, la protección del huillín y el trabajo continuo del Cuerpo de Guardas Ambientales, que patrulla, monitorea y preserva este territorio.

l trabajo de los Guardas Ambientales también incluye el monitoreo de la biodiversidad, acciones conjuntas con Parques Nacionales, la instalación de señalética en zonas de riesgo y la recolección de semillas destinadas a procesos de restauración forestal. A estas tareas se suma la presencia de un puesto de Guardas e Informantes Ambientales, que permite reforzar el control de los ingresos y brindar información a quienes visitan el área durante los períodos de mayor afluencia.

En esta nueva etapa, Río Negro trabaja además en el ordenamiento de la actividad turística y la gestión de residuos dentro del Área Natural Protegida, con el objetivo de compatibilizar el uso público con la conservación. El trabajo contempla el acompañamiento a vecinos y prestadores para promover actividades que se desarrollen de acuerdo con las características y objetivos de protección del área.

“Conservar un Área Natural Protegida también significa gestionarla, conocer sus usos y establecer reglas claras para que quienes viven, trabajan y visitan estos territorios puedan hacerlo de manera responsable. El desafío es cuidar el Río Limay y, al mismo tiempo, generar las condiciones para un desarrollo turístico compatible con sus objetivos de conservación”, señaló la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.

De esta manera, Río Negro combina conservación, fiscalización, monitoreo y planificación para reducir los impactos sobre el agua, el suelo, la biodiversidad y el paisaje, al tiempo que acompaña el desarrollo de actividades turísticas en el territorio.

A 31 años de su creación, el Área Natural Protegida Río Limay continúa siendo parte del patrimonio natural de Río Negro y de una política provincial que busca proteger el ambiente y ordenar su uso, para que sus valores naturales puedan ser disfrutados y conservados a largo plazo.