Maquinchao: Se viene el Cross Nocturno en la 10ª Fiesta Nacional de la Lana

En el marco de los festejos por la 10ª Edición de la Fiesta Nacional de la Lana, se realizará una competencia de Cross nocturno, una propuesta deportiva que promete emoción y gran convocatoria.

La cita será el 6 de febrero, con una prueba competitiva de 12 kilómetros, que contará con premios a la Meta Volante, a las categorías y a la clasificación general masculina y femenina, con un total de $2.000.000 de pesos en premios.

Además, las primeras 45 personas inscriptas a través de Linck recibirán camisetas oficiales del evento.

Para quienes prefieran una opción más recreativa, también se desarrollará un Cross participativo de 5 kilómetros, pensado para disfrutar del deporte y la actividad física en un ambiente festivo.

Una propuesta imperdible que combina deporte, noche y celebración en una de las fiestas más importantes de la región.