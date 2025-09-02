Los Menucos Regionales

La Comisaría de la Familia de Los Menucos organizó una”Tarde de Cine”

Ricardo Manrique 17 horas ago

El domingo, la Comisaría de la Familia de Los Menucos con la colaboración de la Unidad Regional Sexta, la municipalidad y otros organismos, llevó adelante una jornada recreativa bajo el lema “Tarde de Cine”, en el marco de los festejos por el Día de la Niñez.

Más de 170 niños y niñas participaron de la actividad donde se proyectó la película animada “Lilo & Stitch”y se entregaron jugos y pochoclos.

Además estuvieron presentes los personajes de la película “Intensamente”, quienes interactuaron con el público infantil, brindando un cálido y afectuoso saludo que generó sonrisas y aplausos.

También hubo bailes, juegos, sorteos y se preparó un espacio exclusivo para los más pequeños, con actividades de dibujo, pintura y juegos didácticos, fomentando la creatividad y el juego libre.

Jacobacci Regionales

Reunión de emprendedores turísticos en Jacobacci

mar Sep 2 , 2025
l miércoles 20 de agosto, en la sede de la Cámara de Comercio de Jacobacci, se convocó a emprendedores gastronómicos, hoteleros y prestadores de servicios turísticos con el objetivo de identificar puntos en común y comenzar a trabajar de manera articulada en el ámbito del turismo, en el marco de

