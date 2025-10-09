Río Negro sumó 15 vehículos para consejos escolares de Educación

El Gobernador Alberto Weretilneck presidió en Viedma el acto en el que se entregaron 15 vehículos 0KM al Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Fueron adquiridos con fondos provinciales y serán estratégicamente distribuidos en distintos consejos escolares, atendiendo la demanda que solicitaron.

“El desafío de una provincia como la nuestra es que nadie quede atrás, que ninguna rionegrina, ningún rionegrino sienta que está olvidado, que no está cuidado, que no está protegido, que no está tenido en cuenta”, afirmó el Mandatario provincial.

Se entregaron diez camionetas Toyota 4×2, tres camionetas Toyota 4×4 y 2 autos Fiat Cronos. La inversión realizada con fondos provinciales, es superior a $546 millones.

Weretilneck agregó que “en Río Negro hay 981 edificios escolares. Pasamos de escuelas gigantes que pueden tener 800 alumnos a escuelas chiquititas que tienen 7, 8 o 10 alumnos. Para nosotros todas son importantes y atenderlas es un desafío gigante del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y del Estado Provincial, para que alumnos y docentes tengan todo lo necesario para estar en clases”.

La Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, valoró el acompañamiento provincial: “Queda comprobado que el Gobierno de Río Negro defiende la educación. Se nos entregaron 15 vehículos que van a estar destinados a cada uno de los consejos escolares que están estratégicamente ubicados a lo largo y a lo ancho de la provincia y que son los representantes del Ministerio en el territorio”.

La funcionaria provincial detalló que enviarán tres camionetas 4×4 a la Zona Andina y Región Sur, donde hay escuelas que están muy lejos en la zona rural y los terrenos suelen ser más complicados para la circulación. “Las otras camionetas 4×2 irán al resto de la provincia y dos autos que fueron específicamente solicitados, por lo que serán distribuidos así, de una manera estratégica, atendiendo a la demanda que ellos mismos solicitaban”, agregó Campos.