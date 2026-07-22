Región Sur: Precaución por nieve y baja adherencia en la Ruta Nacional 23

Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la Ruta Nacional 23, en el tramo comprendido entre Ramos Mexía y Dina Huapi, debido a la presencia de nieve sobre la calzada y sectores con baja adherencia que dificultan la circulación.

Como consecuencia de las condiciones climáticas, máquinas viales trabajan en distintos puntos de la Región Sur realizando tareas de despeje y mantenimiento para garantizar la transitabilidad y mejorar la seguridad de quienes circulan por la ruta.

Se recomienda reducir la velocidad, mantener una adecuada distancia de frenado entre vehículos y conducir con extrema precaución, especialmente en los sectores donde se registra acumulación de nieve y hielo.

Asimismo, las autoridades aconsejan evitar viajes innecesarios mientras persistan las condiciones adversas y consultar el estado actualizado de la Ruta Nacional 23 antes de emprender cualquier viaje.

Desde los organismos viales recordaron la importancia de respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la traza y adecuar la conducción a las condiciones del camino para prevenir siniestros viales.