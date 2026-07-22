Corte total en la Ruta Provincial 8 por acumulación de nieve

La Delegación de Vialidad Provincial de Los Menucos informó el corte total del tránsito sobre la Ruta Provincial N.º 8, en dirección a General Roca, debido a la intensa acumulación de nieve sobre la calzada.

La medida fue solicitada por el jefe de la delegación de Vialidad Provincial y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes transitan por ese corredor.

Actualmente, equipos viales trabajan en el sector La Esperanza, donde las condiciones climáticas generaron una importante presencia de nieve sobre la cinta asfáltica, dificultando la circulación vehicular.

Desde Vialidad Provincial solicitaron a los conductores respetar el corte establecido y evitar circular por la zona hasta que las condiciones permitan restablecer el tránsito de manera segura.

Las autoridades continuarán informando sobre la evolución de los trabajos y la habilitación de la ruta a través de los canales oficiales.