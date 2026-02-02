Región Sur: por Derrumbe en zona de vía generó demoras la formación del tren

En el día de sábado 31 , se produjo un derrumbe natural en la zona de vía a la altura del kilómetro 740, que provocó el taponamiento de aproximadamente 100 metros de traza con arena y barro, con una acumulación estimada de 80 centímetros.

Como consecuencia de este incidente, el servicio Viedma–Bariloche registró una importante demora en su arribo a destino. Ante esta situación, equipos de Tren Patagónico trabajaron de manera inmediata para despejar la vía en el menor tiempo posible y permitir la continuidad del servicio en condiciones de seguridad.

La empresa agradece la colaboración del intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, y de la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, quienes se pusieron a disposición desde el primer momento, ofreciendo maquinaria y acompañando las tareas realizadas en el lugar.

Durante el desarrollo del operativo, el personal mantuvo informados a los pasajeros, brindó asistencia y acompañamiento durante el tiempo que se extendió la demora, adoptando los recaudos necesarios para su atención.

Tren Patagónico destaca el compromiso y el esfuerzo de su personal ante la situación, priorizando en todo momento la seguridad y la atención de los pasajeros.